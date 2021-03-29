В Ярославской области прокуратура требует отремонтировать колодцы в четырех селах

В Ярославской области прокуратура обязала администрацию Гаврилов-Ямского района отремонтировать общественные колодцы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным пресс-службы, на территории деревень Плотина, Романцево-Дубиково и Кундринское Великосельского сельского поселения, а также на территории села Шопша Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района были повреждены общественные колодцы. Повреждения препятствовали нормальной эксплуатации колодцев. В связи с жалобами местных жителей была проведена прокурорская проверка.

«По результатам проверки прокуратурой района в Гаврилов-Ямский районный суд Ярославской области направлено семь исковых заявлений о возложении на администрацию района обязанности обеспечить жителей вышеуказанных сельских населенных пунктов холодным водоснабжением, путем проведения ремонтных работ общественных колодцев»,— рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Исполнение решений суда поставлено районной прокуратурой на контроль.

Дарья Сабаева