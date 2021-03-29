В Батайске экс-начальника управления ЖКХ будут судить за халатность

Перед судом предстанет бывший начальник управления ЖКХ Батайска. Правоохранители подозревают его в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Согласно версии следствия, в феврале 2020 года подозреваемый не проверил и подписал документы об исполнении муниципального контракта, которые предоставил директор МУП «Комбинат благоустройства муниципального учреждения города Батайска». В документах были указаны недостоверные сведения о расходе песка и технической соли. В результате бюджету Батайска был причинен ущерб на сумму более 1,6 млн руб.

Наталья Шинкарева