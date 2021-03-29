Кредиторы «Великоленского» не смогли определиться с дальнейшей процедурой банкротства предприятия

Кредиторы ООО «Великоленское» (с. Ленск, Кунгурский район) провели голосование по решению о выборе дальнейшей процедуры банкротства должника либо об утверждении мирового соглашения. По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», за ходатайство перед арбитражным судом о введении процедуры конкурсного производства было отдано 27,51% голосов, за введение процедуры внешнего управления — 35,63%, за утверждение мировой — 0%, за то, чтобы отложить рассмотрение вопроса до представления дополнительных документов — 36,86%. Однако в итоге окончательное решение принято не было, так как оно должно приниматься большинством голосов (50% + 1 голос).

Напомним, ООО «Великоленское» находится в банкротстве с октября 2020 года, в отношении общества введена процедура наблюдения. С заявлением о признании предприятия несостоятельным обратилось ООО «Нефтяная компания „Парма“», которому «Великоленское» задолжало 6,9 млн руб. по контракту на поставку нефтепродуктов. Сегодня общая сумма требований кредиторов должника составляет 64,7 млн руб.

ООО «Великоленское» — сельскохозяйственное предприятие полного цикла производства. Выпускает молочную, мясную и зерновую продукцию. ООО развивает также агродеревню «Степаново городище» — гостиничный комплекс в Кунгурском районе, стилизованный под сельскую жизнь. Владельцами предприятия являются Михаил Трушников и ООО «Инвестиции и Консалтинг» (100% в собственности господина Трушникова). Возглавляет «Великоленское» Александр Купрашевич. Выручка ООО, по итогам 2019 года, составляет 97,5 млн руб., чистый убыток — 26,8 млн руб.