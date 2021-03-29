В Кировском районе Астрахани благоустроят два общественных пространства

В Кировском районе Астрахани в 2021 году в рамках губернаторского проекта «Народный бюджет» капитально отремонтируют аллею на улице Валерии Барсовой, а также благоустроят сквер на улице Минусинской. Об этом сообщили в городской администрации.

На аллее планируется создать новое общественное пространство — установить лавочки, уложить плитку, поменять освещение, провести поливочную систему. В сквере обустроят новые тротуары, велодорожку, установят детскую площадку, игровые комплексы, а также разместят там футбольное поле.

Благоустройство общественных пространств планируются завершить к середине лета текущего года.

Мария Шахрай