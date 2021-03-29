К тепличному комбинату «Пермский» построят дорогу за 13 млн рублей

МКУ «Управление закупок Чусовского городского округа» объявило электронный аукцион на строительство объекта «Подъездная дорога к площадке тепличного комплекса „Пермский“ (2-й пусковой комплекс)».

Как указано в техническом задании, начало трассы — ПК 4+00,00 от границы с внутриплощадочным участком дороги ТК «Пермский», конец — ПК 10+05 до примыкания с ул. Молодежной в городе Чусовом. Протяженность двухполосного участка с асфальтобетонным покрытием составит 600 м. Сроки выполнения работ — с 1 июня по 31 августа 2021 года. Аукцион пройдет 6 апреля. Максимальная цена контракта определена в 13 млн руб.

ТК «Пермский» обладает статусом приоритетного инвестпроекта. На 24,5 га разместятся теплицы и энергетический центр для выращивания огурцов и томатов, ежегодный объем продукции составит 20 тыс. тонн. Сумма инвестиций в проект — более 7 млрд руб. В начале этого года стало известно, что ТК «Пермский» претендует на статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой». Предполагается, что в конце 2020 года в грунт тепличного комплекса будет высажена первая партия рассады. На полное функционирование ТК должен выйти к апрелю 2021 года, на проектную мощность — к началу 2022-го.