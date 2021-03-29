ФСБ задержала продавцов поддельных медсправок для въезда в Россию

Сотрудники погранслужбы ФСБ задержали в Новосибирской области мошенников, которые изготавливали и продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

«Пресечена деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов в целях их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений»,— приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

У задержанных нашли более 1 тыс. бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, а также рубли и иностранную валюту на общую сумму свыше 3 млн руб. Также у них была клиентская база иностранцев, которые планировали купить поддельные документы.