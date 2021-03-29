Бизнес в Черноземье увеличил убытки в 2020 году

По итогам 2020 года в четырех регионах Черноземья бизнес увеличил убытки, следует из аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По данным компании, в сравнении с 2019 годом в 62 из 85 регионов коммерческие предприятия нарастили убытки и только в 23 субъектах сумели сократить их.

В Черноземье наибольшее увеличение убытка зафиксировано в Тамбовской области — на 168,2%, с 2,1 до 5,6 млрд руб. На 86%, с 3,9 до 7,4 млрд руб., вырос показатель в Липецкой области. Курские предприятия увеличили убытки на 29,5%, с 5,6 до 7,2 млрд руб. В Белгородской области показатель вырос на 17,6%, с 10,7 до 12,5 млрд руб.

Бизнес в двух регионах смог сократить убытки. В Воронежской области показатель упал на 12,6%, с 18,4 до 16,1 млрд руб. По доле прибыльных предприятий регион вошел в десятку лучших. В Орловской области убытки сократились на 9,3%, с 2,2 до 1,9 млрд руб.

Александр Прытков