В Казани на ямочный ремонт выделили 93 млн рублей

В 2021 году власти Казани выделили на ямочный ремонт 93 млн рублей. Деньги поступят из муниципального дорожного фонда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что ямы будут устранены на площади свыше 45 тыс. кв. м. Участки, где проведут ремонт, выберут по результатам комиссионного осмотра дорог с участием заказчиков работ. В первую очередь будут отремонтированы улицы, где курсирует общественный транспорт и где фиксируется наибольшая интенсивность движения. Кроме того, власти будут учитывать жалобы водителей.

В данный момент в Казани уже проводится ямочный ремонт на мосту Миллениум, улицах Дзержинского, Подлужная, Тихомирнова, Гладилова, Зорге, Аракчинском шоссе, Аметьевской магистрали и Оренбургском тракте.

"Ъ-Казань"