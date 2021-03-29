Мошенники украли у жительницы Ярославля 74 тысячи рублей

В Дзержинском районе Ярославля произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого местная жительница лишилась более 70 тыс. руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данным пресс-службы, 40-летняя местная жительница разместила в сети интернет объявление о продаже детской коляски. По указанному в объявлении номеру телефона позвонила неизвестная женщина, и под предлогом покупки коляски, убедила ярославну сообщить реквизиты ее банковских карт. После этого с банковских счетов пострадавшей произошло списание денежных средств в размере 74 тыс. руб.

«По данному факту проводится проверка»,— уточнили в пресс-службе.

Дарья Сабаева