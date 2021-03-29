В Москве завершилось строительство бизнес-комплекса «Ростех-Сити»

На северо-западе Москвы завершено строительство бизнес-парка класса А «Ростех-Сити» общей площадью 263,2 тыс. кв. м, сообщил Мосгосстройнадзор. Комплекс находится на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево.

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию»,— сообщается на сайте Мосгосстройнадзора.

В комплекс входит 13 офисных зданий высотой четыре-пять и десять этажей и одна 21-этажная высотка с панорамным остеклением. В бизнес-парке будет 82 офисных помещения, кафе, рестораны, магазины, фитнес-клуб и подземная стоянка.

«Ростех-Сити» входит в проект реновации территории бывшего аэродрома Тушино (в общей сложности 224 га) вместе с жилым массивом «Город на реке Тушино-2018» (715 тыс. кв. м) и стадионом «Открытие Арена».