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Более 1 млн рублей похитили у 12 жителей Удмуртии за минувшие выходные

В минувшие выходные 12 жителей Удмуртии обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с их счетов. Общая сумма ущерба составила 1,05 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Деньги и потерпевших похищались под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных — «зеркальных», а также под предлогом покупки и продажи товаров через интернет. Большинство заявлений поступило от жителей Ижевска, Сарапула, Глазова, Глазовского, Игринского и Балезинского районов. Возраст потерпевших — от 25 до 63 лет.

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