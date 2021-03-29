С улиц Казани этой зимой вывезли почти 1 млн тонн снега

В прошедший зимний период с улиц Казани вывезли 950 тыс. тонн снега, что на 35% больше среднестатистических показателей за сезон. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что 58% от всего собранного снега переработали на снегоплавильных пунктах. Оставшуюся часть утилизировали на 16 временных местах складирования.

В среднем в сутки в снегоуборочных работах на улицах города были задействованы 625 единиц спецтехники. В период ухудшения погоды их количество увеличивалось до 950 единиц.

Кроме того, в зимний период на улицах Казани использовали 95 тыс. тонн противогололедных материалов, что на 45% больше по сравнению с прошлым сезоном.

"Ъ-Казань"