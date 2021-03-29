Салехард и Надым свяжет регулярное автобусное сообщение

Со 2 апреля Салехард и Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ) свяжет регулярное автобусное сообщение, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Автобус будет выполнять три оборотных рейса в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составил около пяти часов.

На межмуниципальном маршруте № 507 будет работать индивидуальный предприниматель Даниял Дагиров, который, по словам замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дениса Редькина, «хорошо знаком жителям западной части региона, так как уже работает на двух маршрутах, связывающих Салехард с Лабытнанги и селом Аксарка».

«Первый автобус выйдет на линию 2 апреля в 06:30 утра. Из Салехарда можно будет уехать от остановки "Рынок", а из Надыма отправление будет осуществляться в 13:00 из микрорайона Лесной. На маршруте задействованы автобусы малого класса, вместимостью 19 пассажиров. Стоимость проезда в одну сторону составит 2 тыс. руб., провоз багажа — 500 руб.»,— отметил господин Дагиров.

По словам господина Редькина, в конце 2020 года департаментом проводилось голосование среди жителей Ямала о выборе новых межмуниципальных сообщений. Маршрут Салехард—Надым набрал наибольшее количество голосов. После этого было принято решение о проведении открытого конкурса по отбору перевозчика. Если направление будет востребованным, то региональные власти увеличат частоту рейсов.

Напомним, круглогодичный проезд по дороге Салехард—Надым, которая соединила западную часть региона с восточной, был открыт в декабре 2020 года. После открытия дороги в окружной столице появились филиалы федеральных сетей продуктовых магазинов.

Анастасия Реутова