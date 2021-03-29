Контрольно-счетную палату Орловской области возглавит Константин Паршин

Констанину Паршину 47 лет. Он родился в 1973 году в Новодеревеньковском районе Орловской области. В 1995-м окончил Орловский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК». Карьеру начал в 1996 году с должности контролера-ревизора второй категории отдела взаимодействия с правоохранительными органами аппарата главного контролера-ревизора по Орловской области. Кандидат экономических наук.