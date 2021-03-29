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В Астрахани арестовали подростка за избиение мужчины

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани СУ СК возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления.

По версии следствия, между подозреваемым и 37-летним мужчиной возник конфликт, в ходе которого подросток избил потерпевшего бейсбольной битой, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и лица.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Мария Шахрай


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