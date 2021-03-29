Спортивная общественность поддержала строительство бассейна рядом с УДС «Молот»

Представители спортивной общественности региона обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и главе Перми Алексею Демкину с открытым письмом, в котором выразили поддержку строительству нового плавательного бассейна рядом с УДС «Молот», на месте бывшего стадиона. Документ имеется в распоряжении “Ъ-Прикамье”.

По мнению авторов обращения, если площадь бассейна будет соответствовать олимпийским стандартам (50 м на 25 м), это позволит вывести на качественно новый уровень подготовку спортсменов по водным видам спорта в Пермском крае. В документе отмечается, что из-за отсутствия необходимых условий, наиболее перспективные спортсмены и тренеры уезжают в другие регионы, где такие условия созданы. «На сегодняшний день в регионе, по сути, только один бассейн — “Олимпия” — соответствует стандартам подготовки спортсменов высокого уровня. Но в связи с его загруженностью о развитии водных видов спорта и тем более олимпийского плавания в Прикамье говорить невозможно», — говорится в письме.

Представители общественности считают территорию рядом с УДС «Молот» наиболее удачной для размещения нового бассейна в городе ввиду хорошей транспортной доступности и прогнозируют, что спрос на его услуги в этом районе будет высоким.

Также авторы письма просят рассмотреть возможность строительства в Мотовилихинском районе нового стадиона, так как УДС «Молот» не способен вместить всех желающих заниматься спортом.

Всего под письмом подписалось 1800 жителей края, среди них известные деятели спорта (президент краевой федерации триатлона Наталья Шкурно, мастер спорта СССР по подводному спорту Наталия Исупова, заслуженный тренер России по подводному спорту Мария Пыжова и другие), а также более 1600 родители детей, занимающихся плаванием.

Напомним, раньше стадион возле УДС «Молот» (площадь 5,4 га), на ул. Лебедева, 13, принадлежал «Мотовилихинским заводам», но с 2017 года актив находится в собственности девелопера ПМД. Сейчас участок за «Молотом» используется, в том числе под стоянки и автосервисы. Компания планирует возвести здесь жилой квартал с плавательным бассейном. Площадь жилья составит 80 тыс. кв. м, бассейн будет двухэтажным с чашей размерами 50 на 25 м. Проект рассмотрел и одобрил региональный градсовет. Комиссия по землепользованию и застройке направила проект на публичные слушания.

По данным министерства спорта Пермского края, всего в регионе сейчас функционирует 89 бассейнов, из них 7 — с длиной дорожек 50 метров. На территории Перми находится 21 бассейн, 2 из которых —50 метров. Это БМ И «Олимпия». До 2023 года в краевой столице будут построены еще три водных объекта — на Шпальной, Гашкова и Гайвинской. На прошлой неделе министерство провело встречу с представителями федераций вводных видов спорта, на которой речь также зашла о строительстве в Прикамье именно большого бассейна.