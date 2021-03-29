За выходные на Дону зарегистрировали 487 случаев коронавируса

В прошедшие выходные в Ростовской области выло зафиксировано 487 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. В субботу было выявлено 244 случая заражения, в воскресенье — 243.

За прошедшие выходные в регионе вылечились 535 человек. Умерли 37 человек.

По состоянию на утро 28 марта количество заболевших в регионе превысило 80,1 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1908. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период выздоровели более 71,8 тыс. человек, умерли 3 521 пациент. Сейчас в стационарах лечатся более 1,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева