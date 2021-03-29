Росавтодор объявил торги на ремонт трех участков Чуйского тракта за 1,7 млрд рублей

Сибуправтодор (филиал Росавтодора) объявил торги по поиску подрядчиков для капитального ремонта трех участков трассы Р-256 (Чуйский тракт) в Алтайском крае и Республике Алтай.

Общая протяженность подлежащих ремонту дорог — около 22 км. Начальная стоимость трех контрактов в сумме составляет 1,72 млрд руб. Ремонт будет финансироваться из федерального бюджета.

Согласно конкурсной документации, работы в республике Алтай на подъезде к Телецкому озеру (10 км, начальная цена — 495 млн руб.) должны быть завершены до 20 ноября 2021 года. Участки в Алтайском крае протяженностью 7 и 3 км предполагается сдать на год позже, начальная стоимость их ремонта установлена на уровне соответственно 834,8 млн руб. и 389,5 млн руб.

Дарья Решетникова