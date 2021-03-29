Ярославский «Буревестник» проиграл второй матч плей-офф баскетбольной Суперлиги 1

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» во втором матче серии плей-офф первого дивизиона Суперлиги 1 проиграл на выезде победителю регулярного чемпионата команде «Самара». Игра 28 марта закончилась со счетом 102:71 в пользу хозяев площадки. Первый матч 26 марта самарские баскетболисты выиграли со счетом 89:65. После двух матчей в серии до трех побед «Самара» ведет с результатом 2 - 0.

Третья встреча серии будет проходить 31 марта в Ярославле. Если три матча не выявят победителя серии, четвертая игра также состоится в Ярославле 2 апреля. При необходимости, пятый матч пройдет в Самаре.

Антон Антонов