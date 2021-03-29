В челябинских ТРК 365 человек вакцинировали от COVID-19

За выходные в двух торгово-развлекательных комплексах Челябинска 365 человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

О начале массовой вакцинации от COVID-19 в торговых центрах Челябинской области на прошлой неделе объявил губернатор Алексей Текслер. 27 марта прививки ставили всем желающим в ТРК «Алмаз» и «Космос». Неделей ранее на первой подобной акции в «Алмазе» препарат «Спутник V» получили 195 человек. Практика массового вакцинирования в торговых центрах Челябинской области продолжится.