На неделе в Ростовской области потеплеет до +15°C

В Ростовской области на этой неделе прогнозируется потепление до +15°C, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник в регионе ожидается солнечная погода, температура воздуха - +10°C. Во вторник будет пасмурно и без осадков, однако в среду возможен дождь. Далее, с четверга по субботу в области прогнозируется переменная облачность. По данным синоптиков, температура воздуха по ночам не будет опускаться ниже +1°C. Несмотря на потепление, в регионе будет ветрено: некоторых районах области скорость ветра будет достигать до 7 м/с.

Наталья Шинкарева