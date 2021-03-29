«Парма» подала заявку в FIBA на проведение «Финала четырех» в Перми

БК «Парма», вышедший в Финал четырех кубка ФИБА, подал заявку на проведение этого турнира в Перми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора клуба Александра Башминова.

Пока место проведения финала не определено и, как считает Александр Башминов, у пермской заявки есть неоспоримые преимущества — это в первую очередь касается допуска зрителей на матчи. Оперштаб по коронавирусу в Пермском крае разрешает зрителям присутствовать на спортивных соревнованиях.

«Без зрителей все выглядит как товарищеский матч, со зрителями это совершенно другая картинка, другая аура, другой настрой. Посмотрим, что решит FIBA»,— сказал Александр Башминов.

Решение федерация должна объявить в начале апреля.

Соревнования по плану должны пройти 23–25 апреля. В полуфинале «Парма» сыграет с израильской командой «Ирони Несс Зиона», а румынская «Орадеа» — с польской «Сталью».