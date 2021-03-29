Прокуратура проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Верхней Туре

Прокуратура Кушвы организовала проверку по факту гибели двух человек в пожаре в аварийном жилом доме по улице Лесная в Верхней Туре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило 28 марта в 13:13. Возгорание произошло в квартире на первом этаже многоквартирного двухэтажного дома барачного типа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. «Площадь пожара составила 240 кв. м. Тушение огня осложнялось удаленным расположением водоисточников и наличием газовых баллонов в квартирах. В тушении были задействованы девять единиц техники и 31 человек личного состава. Полностью потушить пожар удалось к 19:41»,— уточнили в МЧС.

Как сообщили в прокуратуре, во время ликвидации пожара при разборе конструкций обрушившегося здания были обнаружены тела мужчины и женщины 1978 и 1984 годов рождения соответственно. «Дом является муниципальным. Заселенными на момент пожара были три из восьми квартир. На сегодняшний день жильцы двух квартир расселены в ином жилом помещении муниципального жилищного фонда»,— рассказали в ведомстве.

Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение огнем при курении. При проведении проверки прокуратура выяснит все обстоятельства произошедшего, даст правовую оценку соблюдения законодательства о противопожарной безопасности, а также соблюдения жилищного законодательства в части непринятия должностными лицами мер к своевременному расселению дома, признанного ранее аварийным. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Анастасия Реутова