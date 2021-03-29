На торгах продадут «дебиторку» Темрюкского управления ЖКХ за 35,7 млн рублей

Конкурсный управляющий МУП «Темрюкское управление ЖКХ» выставил на торги дебиторскую задолженность предприятия. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Права требования будут выставлены пятью лотами общей стоимостью 35,7 млн руб. Самый крупный из них – это задолженность РМУП «Тепловые сети», вытекающая из договора на отпуск воды и прием стоков. В настоящее время должник находится в процедуре банкротства. Стоимость лота эквивалента размеру задолженности и составляет 23,5 млн руб. Кроме того, за 8,5 млн руб. на торги выставляют задолженность физических лиц за потребленные коммунальные услуги.

Торги по продажи дебиторской задолженности состоятся 11 и 12 мая 2021 года.

МУП ТУ ЖКХ зарегистрировано в Темрюкском районе в 2006 году. Основной вид деятельности – забор, очистка и распределение воды. В 2019 году выручка компании составляла 101 млн руб., чистый убыток – 15,2 млн руб. Предприятие принадлежит администрации Темрюкского городского поселения.

С октября 2016 года юрлицо находится в стадии банкротства. С иском о признании компании несостоятельной обратилось ООО «БиРич». Сумма исковых требования составляла 60,6 млн руб.

Алексей Белянин