В Волгограде СК организовал проверку из-за обнаружения на свалке двух тел младенцев

В Кировском районе Волгограда Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту обнаружения в полиэтиленовом мешке двух плодов недоношенных детей в ходе сортировки мусора в одном из отделений управления отходами. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Как установили судмедэксперты, оба плода к моменту появления на свет были мертвы. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили личность предполагаемой матери, которой оказалась 37-летняя волгоградка. Она якобы не понимала, что беременна, списывая утомляемость и недомогания на избыточность веса, но разобравшись в причине, решила к врачам не обращаться. Роды прошли 25 марта по месту жительства женщины, оба плода после рождения признаков жизни не подавали, в связи с чем мать завернула их в мешок и выкинула, уточнили в ведомстве.

Мария Шахрай