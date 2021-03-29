Велодорожку за четверть миллиарда рублей к месту приземления Гагарина размыло

Дефекты размытой велодорожки к парку покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области обещают устранить к 1 апреля. Об этом заявил глава района Алексей Стрельников на своей странице в Instagram по итогам визита на объект при участии главы дирекции по развитию Саратовской агломерации Александра Стрелюхила и подрядчика – директора ООО «Автодорожник» Дасима Рамалданова.

К размытию участка велодорожки протяженностью 13 км, стоимость которой составляет 250 млн руб., привели талые воды. Для решения проблемы с подтоплением была создана специальная комиссия.

Господин Стрельников рассказал, что на велодорожке имеются четыре участка, которым угрожает паводок. Одной из причин возникновения проблемы он назвал ошибки в проектировании - был неправильно рассчитан водосброс.

Подрядчик приняла решение смонтировать дополнительные водосбросные трубы.

По мнению Алексея Стрельников, авральные работы не скажутся на сроках сдачи объекта.

Марина Ковалева