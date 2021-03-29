Жителя Рыбинска подозревают в незаконной вырубке леса

В городе Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя по подозрению в незаконной вырубке леса, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По данным пресс-службы, подозреваемый нанес ущерб лесному хозяйству на 65 тыс. руб. Вырубка березы и ольхи проводилась на территории лесного массива Ломовского участкового лесничества в Рыбинском районе.

Следственное управление МУ МВД России «Рыбинское» возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый признал свою вину. По информации пресс-службы, он пояснил, что спилил деревья для использования их на дрова.

Антон Антонов