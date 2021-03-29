Безлимитный проездной запустят в Новосибирске в апреле

В Новосибирске в апреле на всех видах общественного транспорта, который работает по регулируемому тарифу, введут безлимитный проездной. Его стоимость составит 2 450 руб., сообщает пресс-служба мэрии.

«В настоящее время технические и организационные мероприятия выполнены. Проведена настройка терминального оборудования. Сейчас готовится дополнительное соглашение с перевозчиками»,— сказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Владимир Кондауров.

Приобрести проездной жители и гости города смогут в пунктах, где продаются транспортные карты. Отмечается, что проездной — «не новая карта, а "прошивка" имеющейся транспортной карты», и он будет реализован как дополнительный тарифный план.

Екатерина Лукашевич