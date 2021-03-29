Более 54 тыс. югорчан заболели COVID-19

С начала пандемии на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) было зафиксировано 54 029 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 73 человек.

Случаи были зарегистрированы в 15 муниципалитетах. Наибольшее количество зараженных — в Ханты-Мансийске (21), Сургуте (13) и Ханты-Мансийском районе (12). На момент выявления у 56 человек были симптомы ОРВИ, у 14 диагностирована пневмония, еще трое переносили болезнь в бессимптомной форме.

Медики вылечили более 52,5 тыс. пациентов. Среди оставшихся больных 48 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. От инфекции за весь период скончался 781 югорчанин.