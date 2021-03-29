Пятый случай бешенства выявлен в Ярославской области с начала года

На территории Ярославской области зафиксирован новый случай бешенства домашних животных, сообщили в региональном управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). По информации Россельхознадзора, опасное заболевание выявлено в Мышкинском районе. Этот случай стал пятым с начала года в регионе.

«Труп бездомной собаки обнаружен на территории деревни Зарубино Мышкинского муниципального района. По результатам исследования патологического материала от трупа собаки в ГБУ ЯО “Ярославская областная ветлаборатория” установлен диагноз бешенство»,— говорится в сообщении Россельхознадзора.

В сообщении отмечается, что региональный департамент ветеринарии внес представление губернатору Ярославской области об установлении карантина на территории населенного пункта, где выявлено бешенство.

По данным Россельхознадзора, с начала 2021 года на в регионе выявлено пять случаев бешенства, которые зафиксированы в пяти неблагополучных населенных пунктах Борисоглебского, Ярославского, Тутаевского, Мышкинского и Ростовского районов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославской области в 2020 году было зафиксировано 56 случаев бешенства в 54 неблагополучных пунктах. В начале марта 2021 года в сельском поселении Семибратово Ростовского района был объявлен двухмесячный карантин из-за бешенства домашних животных. Заболевание было выявлено у домашней собаки.

Для предотвращения распространения бешенства среди диких животных, в охотничьих угодьях Ярославской области проводятся работы по вакцинации диких плотоядных животных против бешенства. В лесу выкладываются капсулы с лекарством, помещенные в съедобные брикеты из смеси говяжьего и свиного жиров. По информации регионального департамента ветеринарии, в 2020 году в лесах было разложено около 700 тыс. доз вакцины.

Антон Антонов