Все рейсы «Аэрофлота» в Ижевск на Sukhoi Superjet будет выполнять авиакомпания «Россия»

28 марта аэропорт Ижевска принял первый рейс авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот». Полеты будут выполняться два раза в день с вылетом из московского Шереметьево в 07:40 и 16:55, сообщает пресс-служба «Ижавиа». Лайнеры прибывают в Ижевск в 10:35 и 19:45 соответственно, а обратные рейсы из Ижевска стартуют в 11:35 и 20:45 и прилетают в Москву в 12:45 и 21:50.

«С сегодняшнего дня все рейсы "Аэрофлота", выполняющиеся на "Сухой Суперджет" в Ижевск выполняются дочерней авиакомпанией "Россия"»,— написал гендиректор аэропорта столицы Удмуртии Александр Синельников на своей странице в Facebook.

Отметим, что вместимость самолетов Sukhoi Superjet составляет 87 мест. Из них 12 находятся в бизнес-классе.