В Удмуртии скончались три пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, скончались три заболевших пациента — 71-летняя женщина и мужчины 71 и 87 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди новых инфицированных 43 жителя Ижевска, восемь граждан из Игринского района, по шесть — из Глазова и Воткинска, по пять — из Дебесского и Увинского районов, три — из Воткинского района, по одному — из Сарапула, Глазовского, Сюмсинского и Шарканского районов. В их числе шесть детей до 14 лет и 25 человек старше 65 лет. При этом 73 пациента вылечились от COVID-19.

За все время в республике зарегистрировали 30 594 случая заражения коронавирусом. Из них 380 закончились летальным исходом, 27 140 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 89 заболевших находятся в тяжелом состоянии.