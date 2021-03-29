Еще 15,6 тыс. доз вакцины от COVID-19 прибыло в Тюменскую область

В Тюменскую область поступило еще 15,6 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») от коронавирусной инфекции, сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в область было доставлено более 79,7 тыс. доз вакцины. Более 45,3 тыс. тюменцев уже завершили вакцинацию . В листе ожидания находятся более 29,9 тыс. человек, уже записаны на прививку около 6,9 тыс.

По данным на 28 марта, COVID-19 диагностировали у 33 426 жителей Тюменской области, более 31,5 тыс. пациентов выздоровели, 373 больных скончались.