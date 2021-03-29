В Краснодарском крае в середине недели потеплеет до 17 градусов

В Краснодарском крае к середине недели потеплеет до +17 градусов. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.

По данным синоптиков 29 марта 2021 года в регионе ожидается переменная облачность Ветер южный и юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов, местами в восточной половине края -3-+2 градусов; днем 7-12 градусов, местами в южной половине края до 14 градусов.

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов; днем 7-12 градусов, на участке Анапа-Геленджик 9-14 градусов.

30 и 31 марта также ожидается переменная облачность. 30 марта временами возможен дождь, 31 марта – без существенных осадков. Ветер восточной четверти ночью 3-8 м/с; днем 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 30 и 31 марта 0-5 градусов; днем 30 марта 8-13 градусов, 31 марта – 12-17 градусов.

На Черноморском побережье переменная облачность. 30 марта местами слабые осадки, 31 марта преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 30.03 1-6 градусов, 31 марта – 3-8 градусов; днем 30 марта – 9-14 градусов, 31 марта – 11-16 градусов.

Алексей Белянин