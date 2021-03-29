Нефтяная компания «Рид Ойл-Пермь» обрела нового руководителя

Нефтяную компанию «Рид Ойл-Пермь» возглавил Владимир Кокорин. Как указано в kartoteka.ru, новое назначение состоялось 26 марта. Прежний гендиректор «Рид Ойл-Пермь» Виктор Лобанов скоропостижно скончался, вместо него с 21 января 2021 года временно исполнял обязанности руководителя Денис Пронюшкин.

Владимир Кокорин окончил горно-нефтяной факультет Пермского государственного технического университета, РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, институт проблем развития кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса, программу МВА «Управление нефтегазовым бизнесом». Прошел весь путь от оператора до главного инженера - заместителя по производству, его последнее место работы – филиал компании из Казахастана «Бузачи оперейтинг лимитет». Имеет опыт работы в нефтяной промышленности более 20 лет.

Владимир Кокорин, кроме «Рид Ойл-Пермь», также возглавляет и является единственным учредителем ООО «СтальмастерПермь». «СтальмастерПермь» занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Кроме того, господин Кокорин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, профилем которого числится деятельность автомобильного грузового транспорта.

Компания бизнесмена Андрея Кузяева «РИД Ойл» («Разведка Инновация Добыча»), созданная в 2014 году, занимается добычей сырой нефти. Общество имеет лицензию на разработку Беляевского месторождения и поисковую лицензию на Екатерининский участок в Оханском и Осинском районах Прикамья.