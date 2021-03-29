Новосибирская таможня задержала крупную партию нелегальных сигарет

В Новосибирской области правоохранители пресекли ввоз крупной партии нелегальных сигарет, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ). Как уточняется, 25 тыс. пачек сигарет без акцизных марок РФ были обнаружены в ходе досмотра груза, прибывшего авиарейсом из Бишкека. «В авианакладных было указано, что в самолете находятся ТНП (товары народного потребления. — “Ъ-Сибирь”), но при таможенном досмотре выяснилось, что это табачные изделия в количестве 25 тыс. пачек. На сигареты были нанесены акцизные марки Кыргызской Республики»,— пояснила сотрудник СТУ Татьяна Супжанова, отметив, что при легальном ввозе такого количества сигарет сумма акциза, уплаченная в бюджет РФ, составила бы свыше 1 млн руб.

Следственными органами проводится проверка на предмет наличия признаков преступления по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

В начала 2021 года это уже пятая партия нелегальных сигарет, которую удалось перехватить новосибирским таможенникам. В общей сложности ими изъято более 230 тыс. пачек сигарет без акцизных марок РФ.

Илья Николаев