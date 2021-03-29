«Девелопмент-Юг» отказался от покупки участка на ул. Уфимской

Краснодарский застройщик «Девелопмент-Юг» отказался от приобретения участка на ул. Уфимской в Свердловском районе Перми. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил гендиректор пермского филиала компании Алексей Скрипкин.

«Мы не договорились с собственниками участка на Уфимской по условиям сделки. Площадка привлекательна под строительство жилья комфорт-класса», - пояснил Алексей Скрипкин.

В 2017 году стало известно о планах «Девелопмент-Юг» реализовать проект точечной застройки на ул. Уфимской в Перми. Конкретное местоположение территории не раскрывалось, но известно, что площадь участка на ул. Уфимской составляла 0,74 га. Девелопер планировал возвести здесь несколько многоэтажных домов общим объемом 18 тыс. кв. м. Компания рассматривала возможность увеличить участок до 1,5–2 га. В этом случае на территории можно было бы построить до 35 тыс. кв. м недвижимости.

СК «Девелопмент-Юг» занимается комплексным освоением микрорайона Ива-1 (80 га) в Перми. Право застройки площадки компания приобрела на торгах весной 2008 года, чтобы возвести здесь около 1 млн кв. м жилья. Компания также за свой счет создает объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передает их муниципалитету безвозмездно. В августе-октябре этого года «Девелопмент-Юг» приступит к застройке территории тепличного комбината в Кондратово. Организация завершила сделку по приобретению участка 14 га, в дальнейшем территорию застройки увеличат до 40 га. На этом участке девелопер планирует возвести около 300 тыс. кв. м жилья.