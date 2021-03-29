Президент Чили призвал перенести голосование по конституции из-за коронавируса

Президент Чили Себастья Пиньера обратится к Национальному конгрессу (парламенту) страны с просьбой отложить голосование на выборах членов Конституционного собрания, передает Reuters. Господин Пиньера заявил, что принял решение из-за роста случаев заражения коронавирусом в стране.

Выборы членов Конституционного собрания, губернаторов и мэров должны были пройти 10 и 11 апреля, президент страны предлагает перенести их на выходные 16 мая. «Это было очень трудное решение, но мы должны принять его. Мы полностью уверены, что так будет лучше для страны»,— сказал господин Пиньера во время обращения по ТВ.

Решение о разработке новой конституции Чили было утверждено в октябре 2020 года. Действующий основной закон страны был принят в 1980 году. С тех пор, как в 1988 году начался процесс перехода Чили к демократии, в действующую конституцию было внесено уже более 50 поправок. Господин Пиьера согласился на разработку новой конституции после протестов 2019–2020 годов.

Коронавирус в Чили (население — 19 млн человек) обнаружен у 977 тыс. жителей, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В стране умерло более 22 тыс. больных COVID-19.