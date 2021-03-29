Байдену безразличны планы Трампа посетить границу США с Мексикой

Президент США Джо Байден сказал, что ему неважно, что предпримет его предшественник Дональд Трамп на границе с Мексикой. Ранее господин Трамп заявил, что в связи с притоком мигрантов может посетить южную границу США в ближайшие недели.

«Мы разрабатываем план, в котором я очень уверен, и мне неважно, что делает другой тип»,— сказал господин Байден журналистам в ответ на вопрос, считает ли он продуктивным намерение господина Трампа (видео опубликовала газета The Washington Post).

Ранее Дональд Трамп в эфире Fox News заявлял, что «очень много людей», в том числе сотрудники иммиграционной полиции и пограничного патруля США, ждут его визита на границу с Мексикой. Он раскритиковал решение господина Байдена отменить политику, по которой ищущие убежища в США должны оставаться в Мексике на время рассмотрения заявки.

Господин Байден также отменил практику возвращать в Мексику детей-мигрантов без сопровождения взрослых. Это привело к задержанию более 16 тыс. детей. Около 5 тыс. детей находятся на объектах иммиграционной полиции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась обозначить сроки, когда журналисты могут посетить места пребывания мигрантов.