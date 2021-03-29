«Ведомости»: мэрия Москвы создаст организацию по инновациям в здравоохранении

Правительство Москвы примет участие в создании автономной некоммерческой организации (АНО), которая позволит внедрять разработки стартапов в систему здравоохранения столицы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к мэрии. АНО также будет заниматься анализом данных и проведением клинических исследований, а в перспективе в его рамках будет создан медицинский технопарк.

Проект АНО под рабочим названием «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении» будет представлен 30 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал документы о выделении центру двух зданий на проспекте Вернадского для создания технопарка, сообщают «Ведомости».

По сведениям газеты, организацию возглавит зампред ВЭБ.РФ и бывший первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин. 20 марта господин Шуленин написал у себя в Facebook о том, что в его жизни «наступает время серьезных перемен».