В Челябинской области за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Челябинской области выявили 133 случая заболевания COVID-19. Выписали по выздоровлению 199 пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Сейчас болеют 3891 человек. Всего с начала пандемии официально зарегистрировали 56383 случая заболевания в Челябинской области. Умерли за прошедшие сутки восемь пациентов с COVID-19. Из них пять непосредственно от коронавирусной инфекции, трое – от других причин. Всего с начала пандемии в регионе скончались 2327 человек с COVID-19.