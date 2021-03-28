28 марта, воскресенье
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Челябинский сенатор выступила за ограничения на суррогатное материнство

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова стала одним из авторов законопроекта, вводящего запрет на использование иностранцами услуг суррогатных матерей в РФ, сообщает ТАСС. Исключение будет сделано в тех случаях, если консилиум врачей установит, что супруга иностранца не может родить ребенка по медицинским показаниям. Законопроект получил поддержку профильных комитетов Госдумы, и был направлен на рассмотрение в правительство.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предлагается дополнить нормой, согласно которой право на применение технологий суррогатного материнства будут иметь лишь граждане РФ в возрасте от 25 до 55 лет, состоящие в браке как минимум год .

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Профиль пользователя