Челябинский сенатор выступила за ограничения на суррогатное материнство

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова стала одним из авторов законопроекта, вводящего запрет на использование иностранцами услуг суррогатных матерей в РФ, сообщает ТАСС. Исключение будет сделано в тех случаях, если консилиум врачей установит, что супруга иностранца не может родить ребенка по медицинским показаниям. Законопроект получил поддержку профильных комитетов Госдумы, и был направлен на рассмотрение в правительство.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предлагается дополнить нормой, согласно которой право на применение технологий суррогатного материнства будут иметь лишь граждане РФ в возрасте от 25 до 55 лет, состоящие в браке как минимум год .