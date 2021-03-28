«Металлург» проиграл «Авангарду» в полуфинале

Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 1:5 в шестом матче Восточной конференции КХЛ. Три заброшенные шайбы в течение шести минут второго периода обеспечили «Авангарду» победу в серии и в полуфинале. У омичей авторами голов стали Сергей Толчинский, Рид Буше, Денис Зернов, Егор Чинахов и Алексей Емелин. Единственную шайбу магнитогорцев забил Максим Карпов. Разгромными победами над «Магниткой» «Авангард» отметился в третьей и пятой матчах. Поражения от «Металлурга» омичи потерпели в первой и четвертой играх серии. Челябинский «Трактор» покинул турнир после проигрыша уфимскому «Салавату Юлаеву» в четвертьфинале.