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«Металлург» проиграл «Авангарду» в полуфинале

Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 1:5 в шестом матче Восточной конференции КХЛ. Три заброшенные шайбы в течение шести минут второго периода обеспечили «Авангарду» победу в серии и в полуфинале. У омичей авторами голов стали Сергей Толчинский, Рид Буше, Денис Зернов, Егор Чинахов и Алексей Емелин. Единственную шайбу магнитогорцев забил Максим Карпов. Разгромными победами над «Магниткой» «Авангард» отметился в третьей и пятой матчах. Поражения от «Металлурга» омичи потерпели в первой и четвертой играх серии. Челябинский «Трактор» покинул турнир после проигрыша уфимскому «Салавату Юлаеву» в четвертьфинале.

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