В Краснодаре совершил аварийную посадку Boeing-737

В международном аэропорту Краснодар совершил аварийную посадку самолет Boeing-737 компании «Аэрофлот», следовавший из аэропорта Шереметьево, сообщили в пресс-службе аэропорта. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Во время выполнения рейса экипаж подал сигнал о неполадках на борту. По предварительным данным, во время полета произошло рассогласование движения закрылков. К месту посадки были направлены службы экстренного реагирования, но их вмешательство не потребовалось. На борту самолета находились 149 человек. По данным пресс-службы аэропорта, самолет Boeing-737, где были выявлены неполадки, не будет отправлен в обратный рейс, произойдет замена борта.

Анна Перова, Краснодар