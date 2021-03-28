В Тимашевске потушили горящие камыши на площади 100 квадратных метров

Противопожарные службы потушили возгорание плавней в Тимашевске днем 28 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 12:46. Приехавшие на место пожарные установили, что площадь горения составила 100 кв.м. В 12:55 пожар был локализован, еще 10 минут – полностью потушен. К тушению привлекали четыре человека личного состава и одну единицу техники.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в начале марта в Краснодаре потушили возгорание камыша в станице Елизаветинской (Прикубанский округ Краснодара). Площадь пожара составила 400 кв.м.

Алексей Белянин