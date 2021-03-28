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Празднование Дня оленевода-2021 на набережной реки Полябта

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ   |  купить фото

День оленевода-2021

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27 марта в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) прошел День оленевода – традиционный праздник народов Крайнего Севера. На берегу реки Полябты были организованы гонки на оленьих упряжках и снегоходах, конкурсы национальной одежды и мастер-классы, ярмарка, концерт. Были установлены тематические чумы, где можно было получить госуслуги, научиться делать национальные украшения или принять участие в кибертурнире World of Tanks. Как прошел День оленевода в 2021 году — фотогалерея “Ъ-Урал”.


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