МГУ прокомментировал петицию о «варварской реставрации» вуза

Преподаватели и студенты МГУ опубликовали петицию на сайте Change.org с требованием прекратить уничтожение исторических интерьеров вуза во время реставрации. В пресс-службе вуза заявили, что все работы по капитальному ремонту аудиторий проводятся в соответствии с проектом, согласованным с Мосгорнаследием, пишет РБК.

По состоянию на 18:30 мск петицию подписали более 3,4 тыс. человек. Авторы петиции выразили обеспокоенность «незаконным демонтажем подлинных сохранившихся интерьеров исторических аудиторий». Речь идет в том числе о Большой биологической аудитории на биофаке и аудиториях механико-математического факультета в главном здании университета. «Эти действия привели к фактическому уничтожению подлинных исторических интерьеров учебных аудиторий 1950-х годов с сохранившейся мебелью и отделкой, выполненной из карпатского дуба и бука. Они полностью входят в предмет охраны комплекса зданий университета, являющегося памятником истории и культуры регионального значения, и подлежат обязательному сохранению. Их варварское уничтожение является уголовным преступлением не может быть предметом государственных контрактов»,— говорится в тексте петиции.

В МГУ заявили, что состояние Большой биологической аудитории таково, что локально отремонтировать изношенные элементы невозможно. «В аварийном состоянии находятся отопительная, вентиляционная системы, система электроснабжения и кондиционирования. Утрачены отдельные элементы паркета, декоративно-прикладного искусства, отслоилась штукатурка на стенах и потолке»,— сообщила пресс-служба. Поэтому лекторий включили в программу капремонта и разработали комплексную методику по реставрации и воссозданию исторического облика аудитории, которую согласовали с департаментом культурного наследия Москвы.