Воронежский «Факел» после победы над брянским «Динамо» поднялся на девятое место ФНЛ

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» обыгран на выезде брянское «Динамо» - 2:0.

В этой встрече хозяева оказали гостям максимально теплый прием: еще в первом тайме, на 26-й и 43-й минутах нападающий динамовцев Джамал Дибиргаджиев дважды сыграл грубо, получил две желтых карточки и оставил свою команду вдесятером. Воронежцы воспользовались численным преимуществом уже в самом начале второй половины встречи. На 52-й минуте счет в матче открыл форвард Максим Максимов. В ответ хозяева продолжали грубить и получать предупреждения. На 67-й минуте защитник гостей Сергей Брызгалов удвоил преимущество «Факела» и, как оказалось, установил итоговый счет в матче.

Благодаря этой победе, воронежцы набрали уже 49 очков и поднялись на девятое место в таблице ФНЛ. В следующем туре, 3 апреля, «Факел» на своем поле встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», который идет на одну строчку выше представителей Черноземья.

Андрей Цветков