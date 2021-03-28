В Геленджике при сносе ветхого здания нашли старинный винный погреб

Старинный винный погреб обнаружили при сносе обветшалого здания в районе Тонкого мыса в Геленджике. Об этом говорится в Instagram Геленджикского историко-краеведческого музея.

Протяженность погреба составила 49 метров. Предполагается, что в свое время он был целиком заставлен емкостями с вином. По данным музейных работников, погреб с большой долей вероятности принадлежал дачевладельцу Николаю Карышеву, который жил здесь еще в начале XX века. В ходе изучения помещения ученые обнаружили столетние бочки, в которых хранилось вино.

«Безусловно, это строение начала XX века. Владелец этих земель упоминается в «Путеводителе москвича», изданного в 1914 году. В данном погребе два помещения, кладка каменная. Скорее всего, он использовался и в советский период, потому что штукатурка в нем достаточно современная. Более точно об этом месте можно будет рассказать после проведения специального исследования», - рассказала ТРК «Геленджик» директор историко-краеведческого музея Елена Асеева.

По словам главного хранителя музея Романа Миркаримова, эта не первая подобная находка в Геленджике. «По территории района до сих пор встречаются останки старинных усадеб с винными подвалами. Ближайший из них из тех, что мне известны, находится в Голубой бухте», - рассказал он.

Нынешний собственник участка согласился отдать бочки: их передадут в дом-музей писателя Владимира Короленко в хуторе Джанхот, где будет размещена специальная экспозиция, посвященная развитию виноделия в Геленджике.

Алексей Белянин