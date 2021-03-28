Бизнес-класс «вымывается» с рынка

Жилье бизнес-класса в Москве заметно дорожает. По подсчетам риелторов, объем предложения квартир в этом сегменте в столице за последний год сократился более чем на 10%, а средняя стоимость 1 кв. м выросла на 22%. Почему это происходит? Расскажет Андрей Загорский.

Никаких официальных регламентов, где были бы четко описаны параметры того или иного сегмента жилья, в том числе принадлежащего к бизнес-классу, не существует. У застройщиков и риэлторов относить к бизнес-классу принято квартиры в домах, построенных в престижных районах, или же в спальных, но с благоприятной экологической обстановкой и высоким уровнем инфраструктуры, с потолками, которые должны быть не ниже 2,75 метров, и обязательной отделкой — черновой, либо «под ключ». Также эти квартиры должны отвечать определенным требованиям к площади (скажем, «однушка» — не меньше 45 кв. м, «двушка» — не меньше 65-и, и так далее).

Что же касается ситуации с жильем бизнес-класса в Москве, то для нее характерны те же тенденции, что и для других сегментов.

Шок, возникший на рынке недвижимости с началом пандемии, затем, особенно с возникновением программы льготной ипотеки, сменился бумом.

Так что дело не столько в сокращении предложения квартир бизнес-класса, сколько в резком росте спроса, который поднял цены, пояснил инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев: «Сейчас в целом на рынке недвижимости отмечается дефицит, то есть за прошедшие девять месяцев спрос очень значительно вырос. И, во-первых, он был платежеспособным, во-вторых, он выражался в реальных сделках, которые привели к реальному дефициту.

Никто же не может сказать, что в Москве в прошлом году строилось меньше жилья. Нельзя сказать, что не достроили. А вот то, что перекупили, сказать можно, потому что, действительно, льготная ипотека вызвала небывалый рост спроса на недвижимость, это спровоцировало рост цен на жилую недвижимость, и, соответственно, мы имеем результаты, которые имеем. Очень много людей думают теперь о том, как им купить квартиру меньшей площади, потому что на то, что они планировали, условно говоря, даже полгода назад, у них уже нет денег».

Для многих россиян покупка квартир бизнес-класса в Москве стала своеобразной инвестицией. В течение ближайшего года серьезного дефицита на этом рынке, скорее всего, не возникнет, хотя квадратные метры продолжат дорожать, считает президент группы компаний RWAY Александр Крапин: «Бизнес-класс востребован со стороны платежеспособных домохозяйств. Домохозяйства не знают, что будет, а у части из них есть излишки, и они решили вкладывать эти излишки в недвижимость. Действительно, бизнес-класс “вымывается”. Но я думаю, что существующего предложения еще достаточно много, и в ближайший год это особо не отразится, хотя стоимость 1 кв.м жилья бизнес-класса, несомненно, растет. И в наиболее удачных комплексах этот рост составляет 15%, 18%, даже до 20%».

Спрос на рынке недвижимости бизнес-класса в Москве останется высоким, во всяком случае в ближайшее время, причем цены вырастут как минимум на 15%, такое мнение высказал руководитель аналитического центра компании «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов: «По нашим данным, за 2020 год, предложение в бизнес-классе сократилось на 30%, а количество сделок выросло примерно на ту же величину — порядка 35%. Но поскольку все остальные классы тоже выросли, получилось, что в структуре совершенных сделок удельный вес бизнес-класса немножечко понизился, на 4 процентных пункта, а цена в бизнес-классе, по нашим данным, за год выросла на 13%.

Если говорить про прогнозы, то есть основания полагать, что в дальнейшем будет продлена программа льготной ипотеки, поэтому я думаю, что оснований для сокращения спроса нет пока.

По цене, я думаю, что где-то на 15% вырастет точно, а дальше посмотрим».

Кстати, столичные риэлторы подсчитали, что самые низкие цены в Москве на жилье бизнес-класса в Нижегородском районе (215 тыс. руб. за 1 кв.м). А самые высокие — в Щукине (379 тыс. руб. за «квадрат»).